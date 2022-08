Löschzug soll neues Feuerwehrhaus bekommen

Nienberges Feuerwehr-Löschzug soll am Vögedingplatz ein neues Domizil erhalten. Den betreffenden Plänen der Stadt stimmte die Bezirksvertretung Münster-West jetzt zu. Anfang September soll der Rat der Stadt das Projekt auf den Weg bringen.

So soll das neue Nienberger Feuerwehrhaus – hier die Süd-Ost-Ansicht – aussehen. Läuft alles gemäß den Plänen der Stadt, dann soll es im August 2024 fertig sein.

Die Verärgerung war groß, als in der Bezirksvertretung (BV) West am Donnerstagabend der Tagesordnungspunkt „Neubau eines Feuerwehrhauses für den Löschzug Nienberge der Feuerwehr Münster“ in Angriff genommen wurde: Die dazugehörige Beschlussvorlage war den Mitgliedern des Gremiums erst einen Tag vor der Sitzung zugestellt worden. Eigentlich zu kurzfristig für eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema. Gleichwohl stimmten die Fraktionen der Verwaltungsvorlage allesamt zu.