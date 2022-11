Fotos und Geschichten aus Häger

Zum mittlerweile 37. Mal in jährlicher Folge gibt der Nienberger Heimatverein zur Adventszeit sein Heimatblatt heraus. 500 Exemplare warten auf Leser.

Geht es um die Bauerschaften beziehungsweise die verschiedenen Quartiere ihres Heimatorts, dann kennen sich die Verantwortlichen des Nienberger Heimatvereins bestens aus: Den meisten von ihnen haben sie im Heimatblatt bereits Beiträge gewidmet. In der mittlerweile 37. Auflage des Blatts, das in Kürze erhältlich ist, wird ein weiteres Mal an diese Tradition angeknüpft. Wie bereits im Vorjahr geht es schwerpunktmäßig noch einmal um die Bauerschaft Häger.