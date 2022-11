Für mehr Demokratie einsetzen

Zum Volkstrauertag fand eine Gedenkveranstaltung am Ehrenmal an der St.-Sebastian-Kirche in Nienberge

Der Volkstrauertag hat als Gedenktag an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft immer noch eine besondere Bedeutung. Das werde gerade in diesen Wochen und Monaten erneut deutlich, betonte Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus am Sonntag in seiner Ansprache am Ehrenmal an der St.-Sebastian-Kirche in Nienberge mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die gewaltsamen Konflikte in vielen Ländern der Welt.

Als Gesellschaft gestärkt

Nathaus erinnerte dabei auch an die Bundeswehrangehörigen und die ehrenamtlich engagierten Kräfte in Hilfsorganisationen, die bei Kriseneinsätzen ums Leben gekommen seien.

Der Lokalpolitiker appellierte an die Bevölkerung, sich überall für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen und Geflüchteten zu helfen. „Der Winter wird uns viel abverlangen,“ so Nathaus, aber durch die Hilfsbereitschaft für Menschen in Not, die auch in Münster sehr ausgeprägt sei, „werden wir als Gesellschaft gestärkt“.

In Nienberge hatte die Schützenbruderschaft St. Jacobi die Gedenkfeier zum Volkstrauertag organisiert. Die Freiwillige Feuerwehr und Abordnungen von neun Vereinen nahmen daran teil.

Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal ging die Gruppe unter Begleitung von gedämpfter Trommelmusik zum Soldatengrab auf dem Friedhof. Dort wurde ein weiterer Kranz niedergelegt und das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ gespielt.

Der Volkstrauertag war ursprünglich ein Gedenktag für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs und wurde zum Tag des Gedenkens an alle Kriegstoten und an die Opfer von Gewaltherrschaft.