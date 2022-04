Gemalte Osterhasen im Wartehäuschen

Hinter der Bank und vor dem Lageplan des Buswartehäuschens an der Hägerstraße/Ecke Langenhorster Stiege grüßen zwei auf Holz gemalte Osterhasen die Besucher. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben sie gemalt.

Münster-NienbergeDas Wartehäuschen an der Hägerstraße/Ecke Langenhorster Stiege in Nienberge hat vor ein paar Tagen neue „Bewohner“ bekommen: Hinter der Bank und vor dem Lageplan grüßen zwei auf Holz gemalte Osterhasen die Besucher, die als Spaziergänger oder als Radfahrer dort gern Rast machen.

Initiator ist wieder einmal der Landwirt Winfried Dahlhaus, der das ehemalige Buswartehäuschen – wie berichtet – im Jahr 2021 gemeinsam mit Nachbarn zu einem schmucken kleinen Rastplatz umgebaut hat.

Bei der Osterhasen-Aktion unterstützten ihn neue Nachbarn: Olena und Alexey Butenko, die aus der Ukraine flüchteten und seit wenigen Wochen in einer Wohnung auf dem Hofgelände der Familie Dahlhaus eine Bleibe gefunden haben. Olena Butenko ist Modedesignerin, ihr Ehemann Alexey, der an einer seltenen Erkrankung leidet und deshalb ausreisen durfte, arbeitete in seiner Heimat als Webdesigner.

Osterhasen hatten die beiden noch nie gemalt, „aber das hat doch ganz gut geklappt,“ meint Winfried Dahlhaus schmunzelnd mit Blick auf Hase und Häsin. Ein weiteres Ostersymbol ist auf dem Dach angebracht: ein Osterei aus Metall.

Ehepaar kam Anfang April direkt aus Kiew

Das Ehepaar Butenko kam Anfang April aus Kiew nach Münster. Damals hatten sich Elisabeth und Winfried Dahlhaus bereits bei der Stadt gemeldet und eine Wohnung für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angeboten.

Beim sprachlichen Austausch gibt es Unterstützung von Olga Kim. Die Deutschlehrerin kommt aus Russland und wohnt seit einigen Jahren mit ihrer Familie in der Nachbarschaft der Familie Dahlhaus. Sie spricht russisch mit Olena und Alexey und übersetzt dann für Elisabeth und Winfried.

Übersetzungsprogramm auf dem Smartphone

Hilfreich ist auch ein Übersetzungsprogramm auf dem Smartphone. „Wir verstehen uns alle gut!,“ sagt Olga Kim, und sie meint damit nicht nur die Sprache. Die Gäste aus der Ukraine lernen inzwischen die deutsche Sprache. Sie sind sehr dankbar für die familiäre Atmosphäre und die Unterstützung, die sie erfahren – und wollen eines Tages auf jeden Fall in ihre Heimat zurückkehren.

Zurück zu den Ostersymbolen: Wie lange werden Hasen und Ei das Wartehäuschen schmücken? „Bis zum Ende der Osterzeit,“ verspricht der Landwirt. Der kirchliche Osterfestkreis endet an Pfingsten. Anschließend wird Winfried Dahlhaus, der auch die Bänke mit Tiermotiven rund um Nienberge und Häger konstruiert hat, bestimmt wieder etwas Neues einfallen.