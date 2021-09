Hilfestellung in allen Lebenslagen

„Armut versteckt sich und will nicht erkannt werden.“ Darin sind sich die Mitglieder des ökumenischen Sozialbüros in Nienberge einig. Denn man kann nicht auf den ersten Blick erkennen, wer Hilfe braucht und wem es so manches Mal nicht nur an Geld fehlt. Bereits seit 25 Jahren kümmern sich die heute zehn Mitglieder der katholischen und evangelischen Gemeinde um die Bedürftigen im Stadtteil – als einer der ersten Kreise dieser Art in der Stadt.

„Den Auftakt hat ein Armutsbericht der Caritas NRW gemacht“, erinnert sich Franjo Röhr, Mitglied der ersten Stunde. Es sei der erste gewesen, der damals für das Bundesland herausgekommen sei. „Es war eigentlich unglaublich, aber wir waren uns alle schnell einig, dass wir auch im Stadtteil einen runden Tisch brauchen.“ Denn das Thema Armut mache auch nicht vor Nienberge halt. „Man muss nur einmal ein bisschen genauer hinschauen. Aber wir haben damals nicht gedacht, dass es im Stadtteil überhaupt ein Thema ist.“ Doch diese Meinung mussten die Mitarbeiter des Sozialkreises schnell ändern. „Auch in Nienberge gibt es Menschen, bei denen am 20. des Monats schon das Konto leer ist – und der Kühlschrank auch“, so Röhr.

In allen Lebenslagen Hilfe und Orientierung

Von Anfang an war der Rahmen der Arbeit klar: „Wir verurteilen niemanden, sondern wollen in allen Lebenslagen Hilfe und Orientierung anbieten“, erklärt Röhr. Und das gehe bisweilen auch schon einmal über die Aufarbeitung von finanziellen Problemen hinaus. „Wir wollen Orientierung in einem Leben geben, das aus den Fugen geglitten ist. Dafür haben und hatten wir professionelle Unterstützer aus allen Bereich, bilden uns fort und haben Supervisionen.“

Damals habe es ein großes Vorbild gegeben: „In Hiltrup gab es schon einen Sozialkreis. Dort waren wir oft, haben uns Ideen geholt, und heute gibt es rund 20 Sozialkreise“, sagt Röhr. Natürlich sei man untereinander vernetzt, tausche sich regelmäßig aus. „Das ist auch besonders wichtig, nur so kann man sehen, wo man steht.“

Alle Altersgruppen vertreten

Die Zielgruppe der Ehrenamtlichen ist vielschichtig: „Mal sind es Alleinerziehende, aber auch Familien oder Senioren waren schon bei uns.“

Ebenso seien alle Altersgruppen vertreten. „Gerade bei den Jüngeren fällt uns aber auf, dass viele psychisch krank sind, dadurch oft auch erwerbsgemindert“, berichtet Brigitta Hollenkamp, ebenfalls ehrenamtliche Mitarbeiterin im Kreis. Dann gehe es um die Wohnsituation, die Arbeitssituation und immer wieder um finanzielle Engpässe. „Oft gibt es nur wenig Hoffnung, aber manches Mal können wir auch zusammen mit den Ämtern wirklich etwas leisten.“ Daraus ziehen die Mitarbeiter immer wieder Kraft: „Es ist einfach schön zu sehen, wenn jemand wieder in ein geregeltes Leben zurückfindet.“ So mancher sei aber auch einfach nur gekommen, um seine Geschichte zu erzählen.

Finanziert wird der Kreis zum größten Teil durch verschiedene Stiftungen. „Denen sind wir auch sehr dankbar, sonst wäre unsere Arbeit fast nicht machbar“, so Röhr. Aber abgewiesen werde niemand.

Finanzierung über Stiftungen

Der Sozialkreis feiert am 30. Oktober seinen 25. Geburtstag. Erst ist ein Gottesdienst geplant, danach ein Empfang im Pfarrzentrum St. Sebastian. Wer Kontakt zum Sozialkreis sucht, der kann sich im Pfarrbüro melden.