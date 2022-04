Höhepunkt soll das S-Springen am Sonntag sein

Jung und Alt sind willkommen: vom 21. bis 24. April laden die Nienberger Reiter zum großen Turnier an die Beerwiede ein.

Reit- und Springturnier in Nienberge

Von Donnerstag bis Sonntag (21. bis 24. April) findet auf der Anlage an der Beerwiede 150 das große Reit- und Springturnier des Nienberger Reitvereins statt. „Nach den strengen Corona-Auflagen sind die Reiterinnen und Reiter wieder zurück auf dem Platz“, so der erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereines Nienberge, Wolfgang Köster.

„Es haben sich über 500 Teilnehmer für die vier Tage angemeldet“, so Köster. Alle Nienberger sowie Bürger aus den Umlandgemeinden seien eingeladen, sich die Leistungen der Reiterinnen und Reiter anzusehen und mitzufiebern. Fürs leibliche Wohl werde gesorgt, heißt es in der Ankündigung.

Als Höhepunkt findet nach Angaben des Reitvereins am Sonntag ab 14.30 Uhr das S-Springen statt. Am Freitag weichen dann die Hindernisse auf dem großen Turnierplatz, und ein Dressurviereck wird aufgebaut. Morgens sind die jungen Dressurpferde an der Reihe, während nachmittags die jüngeren Reiter auf ihre Kosten kommen. Höhepunkt des Dressurtags wird eine Dressurprüfung der Klasse L sein.

„Wir mussten plötzlich zwei Schulponys ersetzen, damit der Schulunterricht weiterlaufen konnte. Mal sehen, was die Schulkinder mit ihnen auf die Beine gestellt haben“, sagt Wolfgang Köster. „Unser Team hat es trotz der für die Unternehmen sehr schweren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschafft, viele Sponsoren für die Nienberger Reitertage zu gewinnen.“ Stellvertretend für alle Sponsoren sei die LVM-Versicherung Everding zu nennen, die einen neuen Sprung spendiert habe. Aber auch allen anderen Unterstützern müsse gedankt werden: „Sie helfen uns sehr.“ Das neue Team des Reit- und Fahrvereins Nienberge freue sich auf die Turniertage und heiße alle Gäste willkommen.