Infos zum Rahmenplan für Stadtteil Häger

Um Verbesserungen sowohl für die Ortsmitte als auch für das Bahnhofsumfeld des Nienberger Stadtteils Häger soll es bei einem Abend mit Bürgerbeteiligung gehen. Die Stadt bietet ihn am 17. November an.

Zum Start der städtebaulichen Rahmenplanung für den Nienberger Ortsteil Häger lädt das Stadtplanungsamt die Bürgerinnen und Bürger zu einer Informations- und Beteiligungsveranstaltung am 17. November (Mittwoch) ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Sporthalle des SC Nienberge (Feldstiege 45) und endet gegen 20.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Tim Bernsen (0251/4 92 61 99, E-Mail: Bernsen@stadt-muenster. de) entgegen. Die Teilnahme ist nur mit gültigem 3G-Nachweis möglich.

Ziel des Rahmenplans ist laut einer Mitteilung der Stadt, Verbesserungen sowohl für die Ortsmitte als auch für das Bahnhofsumfeld von Häger zu erreichen. Außerdem soll er die Grundlage für die weitere Baulandentwicklung bilden. Der Rahmenplan schließt an das Stadtteilentwicklungskonzept für Nienberge und Häger an, das im vergangenen Jahr im Anschluss an einen breiten Beteiligungsprozess vorgelegt wurde.

Auch bei der neuen Rahmenplanung setzt das Stadtplanungsamt wieder ausdrücklich auf die Ideen, Anregungen und Wünsche der Menschen vor Ort. Wie stellen sich diese eine attraktive Ortsmitte vor? Welche Wohnformen möchten sie in ihrem direkten Umfeld realisiert sehen? Welche Verkehrsmittel möchten sie nutzen? Wie wichtig sind Spielplätze, Grün- und Sportflächen?

Wer möchte, der kann zur Vorbereitung auf die Veranstaltung am 17. November an einer Online-Umfrage auf www.stadt-muenster.de/nienberge-entwicklungskonzept teilnehmen oder sich dort über den Beteiligungsprozess zum Stadtteilentwicklungskonzept für Nienberge und Häger informieren.