Jean-Claude Séférian tritt noch einmal auf

Aufgrund der großen Nachfrage findet am Freitag (12. November) im Rahmen der „Kammermusik-Reihe Haus Rüschhaus“ im Nienberger Kulturforum (Kirmstraße) ein Zusatzkonzert „Formidable – Hommage à Charles Aznavour“ mit Jean-Claude Séférian statt. Beginn ist um 20 Uhr.

„Für viele heutige Chansonpoeten ist er ein großes Vorbild und einer der größten in Sachen Liebeslyrik: Charles Aznavour. Mit der Hommage ,Formidable‘ erinnert Jean-Claude Séférian an den großen armenisch-französischen Chansonnier. Zu Jean-Claude Séférians charaktervoller Stimme und Christiane Rieger-Séférians einfühlsamem Klavierspiel gesellt sich an diesem Abend Saxofonist Jan Klare, der eine andere Note in die teils weltbekannten Chansons bringt“, heißt es in einer Mitteilung der gastgebenden Musikschule Nienberge.

Karten können vorbestellt werden

Beim Konzert gelten die 3G-Regeln. Kartenvorbestellung ist unter

02533/ 16 77 oder per E-Mail an musikschule-

nienberge@muenster.de ab sofort möglich.