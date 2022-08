Kobolde helfen Kinderdetektiven

Stolz hält Stefanie Wopen ihr Erstlingswerk in den Händen: „Die Vier und die Spur der Kobolde“.

Stolz hält Stefanie Wopen ihr Erstlingswerk in den Händen: „Die Vier und die Spur der Kobolde“, ein Buch für Kinder ab neun Jahren. Die Idee dazu kam der Gymnasiallehrerin und Mutter zweier Kinder während eines Schwedenurlaubs. Sie hatte schon als Kind Freude an Büchern, besonders an Detektivgeschichten und Fantasy.