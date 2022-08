Lederhosen und Blasmusik laden zum Feiern ein

Stimmungsvoll und zünftig geht es beim Oktoberfest in Nienberge zu. Nach der Corona-Pause wird am 8. und 9. Oktober umso heftiger gefeiert.

Der Countdown läuft. Alle Vorbereitungen sind getroffen: Die größte Party, die Nienberge laut Veranstalter zu bieten hat, kann steigen. Lederhose und Dirndl sind dabei natürlich Ehrensache, denn es handelt sich um das Oktoberfest des Musikzuges. Und das geht in seine inzwischen achte Auflage.

Am 8. und 9. Oktober steigt das Event. Das Festzelt an der Feldstiege werde wieder eine Größe von 1000 Quadratmetern haben, kündigte der erste Vorsitzende des Musikzuges, Friedhelm Berger, an. „Wir erwarten wie in den letzten Jahren wieder ein volles Haus“.

Vielfältiges Festprogramm

Der Abend beginnt mit einer Tradition, nämlich mit dem feierlichen Einzug des Musikzugs Nienberge um 19.30 Uhr. Nach dem Fassanstich wird die Partyband „Freibier“ für Stimmung sorgen. Die sechs Vollblutmusikanten aus Bayern versprechen eine geballte Ladung Stimmung und Show bei jeder Veranstaltung. Mit dem volkstümlichen Outfit und 25 verschiedenen Instrumenten auf der Bühne gelten sie als absolute Grenzgänger zwischen Volksmusik und modernen Partyschlagern.

Friedhelm Berger ist überzeugt, dass die Band ankommen wird, denn es gebe keinen Auftritt, „bei dem das Publikum nicht auf den Tischen tanzt, mitsingt, mitfeiert und einfach eine Mordsgaudi hat.“

Am Oktoberfest-Sonntag steht ab 11 Uhr der Bayerische Frühschoppen an. Als Höhepunkt des eintrittsfreien Frühschoppens soll die vierte Nienberger „Verdienst-Trophäe“ überreicht werden. Der Musikzug hat in diesem Jahr einstimmig beschlossen, dass der Männerchor und die Theatergruppe Nienberge diese Trophäe erhalten sollen. Beim letzten Oktoberfest hatte Ursula Fieber die Trophäe erhalten.

Mit der Verdiensttrophäe sollen Persönlichkeiten, Vereine und Gruppen geehrt werden, die sich um den Stadtteil „verdient“ gemacht haben. Für bayerische Stimmung werden die Rosse­mohler Musikanten und der Musikzug Nienberge sorgen.

Vereine und Clubs messen sich

Dann stehen die Club- und Vereinswettkämpfe an: Der „Bayerische Fünfkampf“ mit Maßkrug-Stemmen, Wettmelken, Bierkrug-Schieben, Wettnageln und Ratespiel steht auf dem Programm. Für dieses Gaudi gibt es auch wieder einige Preise zu gewinnen. Gruppen und Vereine können sich kurz vorher bei den Organisatoren melden. Um rege Beteiligung wird gebeten.

Für die jüngeren Besucher stehen eine Hüpfburg, ein Torwand-Schießen, ein Sandkasten und vieles mehr zu Verfügung.

Während der Oktoberfest-Tage werden bayerische Schmankerl von der Brezn über Leberkäs bis zu saftigen Haxn angeboten. Am Sonntag Nachmittag steht eine Kuchentafel bereit.

Karten im Vorverkauf

Karten für das 8. Oktoberfest des Musikzugs Nienberge gibt es für 18 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf für 15 Euro bei der Fleischerei Hidding, dem LVM-Versicherungsbüro Everding, dem Restaurant Hüerländer und dem Wirtshaus zur Post.