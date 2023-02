Besonderes Blasmusikkonzert wird in Nienberge übertragen

Ein Blasmusik-Konzert, das zum gleichen Zeitpunkt live in Nienberge, Dülmen und im afrikanischen Obiya Palaro stattfindet, das ist am 9. Februar im Kulturforum Nienberge zu sehen.

Die Brass-Band in Obiya Palaro und Thomas Stählker (r.) veranstalten gemeinsam mit den Musikschulen in Nienberge und Dülmen ein Konzert über zwei Kontinente hinweg.

Ein gemeinsames Konzert an drei Orten zum selben Zeitpunkt – und das Publikum ist überall dabei. Eigentlich nichts Besonderes, denn eine Videoschaltung macht so etwas möglich. Bei dem Konzert, das am Donnerstag (9. Februar) stattfindet, handelt es sich aber doch um eine besondere Veranstaltung.