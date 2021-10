Löschzug präsentiert sich öffentlich

Wer sich für die Feuerwehr interessiert, den lädt der Nienberger Löschzug am 30. Oktober auf den Pausenhof der örtlichen Grundschule ein. Er gibt dort Einblick in seine Arbeit.

Thomas Berger, Thorsten Ullrich und Andre Andrasch (v.l.) wollen interessierten Jugendlichen gern symbolisch dabei helfen, in das Outfit hineinzuwachsen.

Kein Feuerwehrfest, stattdessen aber eine große öffentliche Veranstaltung im Freien: Der Löschzug Nienberge der Feuerwehr Münster lädt am 30. Oktober (Samstag) um 15 Uhr auf den Pausenhof der Nienberger Grundschule ein. Er zeigt dort anhand von zahlreichen Beispielen seine Aufgaben vom allgemeinen Grundschutz bis hin zur speziellen Brandbekämpfung.

„Leider muss unser Fest wegen Corona bereits zum zweiten Mal ausfallen, deshalb haben wir uns überlegt, möglichst viele Nienberger mit einer öffentlichen Präsentation auf die Freiwillige Feuerwehr aufmerksam zu machen und anzusprechen“, sagt Löschzugführer Thorsten Ullrich. „Damit wollen wir auch Jugendliche für die Arbeit der Feuerwehr interessieren“, ergänzt sein Stellvertreter Thomas Berger.

24 Jugendliche in Jugendfeuerwehr-Gruppe

Es gebe zwar keinen spürbaren Nachwuchsmangel, aber „wir müssen kontinuierlich werben“, betont Ullrich. 24 Jugendliche sind in der Jugendfeuerwehr-Gruppe Gelmer, Sprakel, Nienberge, Häger aktiv. Sie gehören auch bei der Präsentation auf dem Schulgelände zu den Ansprechpartnern. Thomas Berger: „Wer zwölf Jahre alt ist, der kann in der Jugendfeuerwehr mitmachen.“ Ab 17 Jahren beginnt der aktive Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr.

Neben verschiedenen Einsatzsimulationen stellen die Feuerwehrleute das Pulver-Tank-Lösch-Fahrzeug vor, das seit März die technische Ausrüstung am Standort Nienberge ergänzt.