Männerchors „Cäcilia“ freut sich auf die Theatersaison

Der Männerchor „Cäcilia“ Nienberge freut sich darauf, endlich wieder Theater spielen zu können. Natürlich nur indirekt, denn aufgeführt wird das Theaterstück „Reddet dän Buuk“ (Rettet den Bauch) von den Laienspielern der plattdeutschen Bühne. Der Männerchor ist allerdings Veranstalter und deshalb auch an den Vorbereitungen und an den Aufführungen beteiligt. So stimmen Sänger das Publikum an allen sieben Theaterterminen mit jeweils zwei Liedern auf die Komödie ein. Premiere ist am 4. März (Samstag) um 19.30 Uhr im „Wirtshaus Zur Post“, insgesamt sieben Vorstellungen sind geplant.

Zunächst sollten sechs Aufführungen über die Bühne gehen, sagt der Vorsitzende des Männerchors, Berthold Schöning: „Bei der Planung konnten wir nicht wissen, wie sich Corona entwickelt.“ Im Vorverkauf habe sich aber das immer noch große Interesse an der plattdeutschen Bühne gezeigt, sodass es eine weitere Aufführung am 25. März (Samstag) um 16 Uhr gibt – und die ist auch bereits fast ausverkauft.

Auf der Mitgliederversammlung des Chors am Montagabend wurde ein weiterer Zusammenhang zwischen der Sängergemeinschaft und der plattdeutschen Bühne hervorgehoben. Die Erlöse aus den Theateraufführungen fließen an den Chor. Zwei Jahre konnte wegen Corona nicht gespielt werden. Im Jahr 2020 fiel ein Teil der Termine – ebenfalls wegen Corona – aus, und aktuell sind weniger Aufführungen geplant als in den vergangenen Jahren.

Jahresbeitrag von 120 auf 200 Euro erhöht

Auf der Versammlung war das eine wesentliche Begründung dafür, die Mitgliedsbeiträge der finanziellen Situation anzupassen, um notwendige Ausgaben, unter anderem für geplante Veranstaltungen, auch künftig finanzieren zu können. Ab 2024 erhöht sich der Jahresbeitrag von aktuell 120 auf 200 Euro. „Wir sind und bleiben eine stabile Gemeinschaft“, betonte Berthold Schöning. Das zeige sich aktuell an der Beitragsentscheidung – vorgeschlagen war zunächst eine Erhöhung um 40 Euro. Und das habe sich besonders in der langen Corona-Phase bewiesen, in der es zwar keine musikalischen Aktivitäten, aber viele persönliche Kontakte gegeben habe.

Oksana Kilian als neue Chorleiterin

Mit einer personellen Änderung ging es im vergangenen Jahr wieder los. Der Chor entschied sich für Oksana Kilian als neue Chorleiterin – und damit zum ersten Mal in seiner 120-jährigen Geschichte für eine Frau, die neuen Schwung in die Gemeinschaft bringt. Als besondere Veranstaltungen des vergangenen Jahres erwähnte der zweite Schriftführer Heinz Lütke-Glanemann die Teilnahme am Jubiläumskonzert „Da Capo“ in Havixbeck und an der Matinee des Chorverbands Münster Stadt und Land.

Veränderungen im Vorstand der Männerchors

Veränderungen gibt es im Vorstand der Nienberger Sängerschar: Rolf Bernhardt, der sich seit 2007 im Führungsteam und seit 2014 als zweiter Vorsitzender engagierte, wurde mit großem Dank für seine Arbeit verabschiedet. Er ist von Nienberge nach Potsdam gezogen. Zum neuen Vize-Vorsitzenden wählte die Versammlung Josef Tegeler. Dessen bisherige Position als zweiter Kassierer übernimmt Heinz Bexten.