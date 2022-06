Mehr Kita-Plätze in Nienberge erforderlich

Mit Besorgnis blickt CDU-Ratsherr Meik Bruns auf die Versorgung mit Kitaplätzen in Nienberge: „Die Lage hat sich im Bezirk West laut aktuellem Kinderbetreuungsbericht der städtischen Fachverwaltung zwar verbessert, aber in Nienberge herrscht großer Nachholbedarf.“

Bei den unter drei Jahre alten Kindern (U3) könnten nur knapp 49 Prozent einen Platz bekommen, so Bruns in einer Pressemitteilung. Im Bezirk West liege der Durchschnittswert bei über 63 Prozent. „Damit ist Nienberge Schlusslicht im Westen“, so der örtliche Ratsherr, der auch Mitglied im zuständigen Ratsausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien ist. Für Kinder über drei Jahren (Ü3) komme der Bezirk West jetzt sogar auf eine Versorgungsquote von über 113 Prozent. „Auch hier hinkt Nienberge mit etwas mehr als 103 Prozent hinterher“, so Bruns.

Zehn neue Gruppen

Die aktuelle Ausbauplanung für neue U3- und Ü3-Plätze in Kitas sehe für Nienberge vor, dass mit der Bebauung an der Feldstiege an zwei Standorten zehn neue Gruppen zur Verfügung stehen mit insgesamt 104 Plätzen, davon 56 U3. Mit der Fertigstellung sei ab 2027 zu rechnen, heißt es in dem Bericht der Verwaltung.

Katharina Hieronymus, sachkundige Bürgerin im Gleichstellungsausschuss der Stadt, ergänzt: „Nienberge wird wachsen, daher muss auch das Angebot an Kitaplätzen steigen. Insgesamt muss unser Stadtteil familienfreundlicher werden – auch durch ein auskömmliches Angebot an Kitaplätzen.“ Daher setze sich die CDU-Ratsfraktion für einen bedarfsgerechten Ausbau und den Gewinn von mehr Fachpersonal ein, auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Münster zu verbessern, so die beiden Christdemokraten.