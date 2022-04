Meik Bruns bleibt auch weiterhin an der Spitze

Die Führung der Nienberger Christdemokraten bleibt in bewährten Händen: Bei der Jahresversammlung wurde der Vorsitzende erneut im Amt bestätigt.

„Wir machen Nienberge zukunftsfest und bewahren dabei den Charakter des Stadtteils.“ Mit diesen Worten begrüßte Ratsherr Meik Bruns die Mitglieder der CDU-Ortsunion auf dem Hof Rölver zu den turnusgemäßen Neuwahlen des Ortsunionsvorstandes.

Bruns blickte als Vorsitzender auf zwei Jahre Vorstandsarbeit zurück, die durch die Corona-Pandemie gekennzeichnet waren: „Die politische Kommunikation unterlag einem erfolgreichen digitalen Wandel.“ Die breite Vernetzung des Ortsunionsvorstands mit den Vereinen vor Ort sei für die CDU maßgeblich: „Stadtteilentwicklung geht nur einvernehmlich mit den Bürgerinnen und Bürgern und nicht über deren Kopf hinweg“, so Bruns. So hätten die Christdemokraten viele Anregungen zum Baugebiet an der Feldstiege, zur Entwicklung Hägers oder zur Verkehrssicherheit erreicht.

Bruns bemängelte laut einer Mitteilung der CDU dabei, dass manche Vorhaben durch die Verwaltung nicht zügig genug umgesetzt würden. „Der Umzug der Feuerwehr und der Ausbau der Annette-Grundschule muss fristgerecht erfolgen.“

CDU für Wohnungsmix im Baugebiet Feldstiege

Für die städtebauliche Entwicklung forderte Bruns eine sozialverträgliche Erweiterung der Wohnbebauung. Viele junge Nienberger Familien hegten den Wunsch, im Stadtteil die eigenen vier Wände zu beziehen. Viele Ältere und Studierende suchten kleinere Wohnungen. Daher habe sich die CDU für einen Wohnungsmix im Baugebiet Feldstiege eingesetzt.

Einstimmig wurden die Vorstandsposten gekürt. So wählte die Mitgliederversammlung Meik Bruns erneut zum Vorsitzenden. Der 43-jährige Oberstudienrat leitet die Ortsunion seit 2017 und vertritt Nienberge seit 2020 im Rat der Stadt Münster, unter anderem als Vorsitzender des Schulausschusses. Zum stellvertretenden Vorsitzender wurde Matthias Oskamp gewählt. Als gebürtiger Hägeraner und Landwirt im Nebenberuf setzt Oskamp seinen politischen Schwerpunkt darauf, Stadt und Land gemeinsam zu denken.

Die Kasse wird weiterhin von Joachim Kolberg geführt. Tim van Bevern wird erneut die Schriftführung innehaben und den Social-Media-Auftritt der Ortsunion gestalten. Den Vorstand komplettieren als Besitzer: Balthasar Dieckmann, Hugo Hölken, Ingeborg Hißmann, Kaharina Hieronymus, Karin Park-Luikenga, Ulrich Oskamp und Stefan Rölver. Für jahrzehntelange Mitarbeit dankte die Mitgliederversammlung Heinz Bexten und Franz Wissing.

Gemeinsam mit Versammlungsleiter Matthias Lehmann, Mitglied des Geschäftsführenden CDU-Kreisvorstands, blickten die Christdemokraten auf den anstehenden Landtagswahlkampf. In schwierigen Zeiten gelte es nun, Kontinuität zu wählen: „Simone Wendland vertritt uns gut in Düsseldorf. Hendrik Wüst ist ein junger und fähiger Ministerpräsident“, so Lehmann.