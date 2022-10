Die Müllberge sollen verschwinden

Vermüllter Parkstreifen am Von-Schonebeck-Ring: So sah es am Montagnachmittag

Anwohner, so ist vor Ort zu erfahren, ärgern sich seit Langem darüber. Und die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West möchte jetzt möglichst bald Abhilfe geschaffen sehen: Der offenbar ständig wiederkehrenden Vermüllung in der Isolde-Kurz-Straße vor der Wohnanlage in Höhe der Hausnummer 148 ff sowie vor der Wohnanlage am Von-Schonebeck-Ring 100 ff soll ein Riegel vorgeschoben werden.