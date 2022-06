Nicht nur Kaiser dürfen auf neuer Bank Platz nehmen

Rechtzeitig zum Jubiläumsschützenfest (60 Jahre), das die Schützenbruderschaft St. Aloysius Nienberge-Häger-Uhlenbrock von Freitag bis Sonntag feiert, ist am Plant­staken die „Kaiserbank“ aufgestellt worden.

Die individuell gestalteten Sitzbänke zwischen Nienberge und Häger haben erneut Zuwachs bekommen. Rechtzeitig zum diesjährigen Jubiläumsschützenfest (60 Jahre), das die Schützenbruderschaft St. Aloysius Nienberge-Häger-Uhlenbrock von Freitag bis Sonntag (24. bis 26. Juni) feiert, ist am Plant­staken die „Kaiserbank“ aufgestellt worden.

Initiatoren sind Angela und Josef Tegeler, das aktuelle Kaiserpaar der Bruderschaft, Franz Josef Oeing und Winfried Dahlhaus, der sich mit dem Bau von Bänken bestens auskennt, denn er hat mit tatkräftiger Unterstützung aus der Nachbarschaft alle Exemplare gebaut.

Die Kaiserbank der Regenten

Die „Kaiserbank“ hat einen Grund: Angela und Josef Tegeler, deren Regentschaft nach fünf Jahren endet, bedanken sich mit der Stiftung des Sitzmöbels für ihre „Amtszeit“ und laden zugleich Spaziergänger und Wanderer zum Verweilen ein. „Es dürfen nicht nur Kaiser Platz nehmen,“ schmunzelt der Vorsitzende der Schützenbruderschaft, Franz Josef Suttrup.

Am Freitag (24. Juni) beginnt das Schützenfest um 16.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen, gefolgt vom Marsch zum Schützenbusch, der Totenehrung und Königsschießen. Der Nachfolger von Marc Weinhold wird ermittelt, bei den Jungschützen von Lara Bachmann.

Wochenende=Schützenfest

Am Samstag (25. Juni) feiern die Schützen um 9.15 Uhr im Festzelt einen Gottesdienst, danach wird der Jubelkönig Andreas Holtstiege mit einem Fahnenschlag geehrt. Der Frühschoppen folgt. Auch der Nachwuchs ermittelt beim Kinderschützenfest einen neuen Regenten. Königsproklamation und Königsball stehen ab 19.30 Uhr an. Am Sonntag (26. Juni) enden die Festlichkeiten ab 13 Uhr mit dem Frühschoppen. Alle Interessenten sind eingeladen.