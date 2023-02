Nienberger Lärmschutzwall dient vielen zur Erholung

Etwa 130 000 Kubikmeter Erde sollen in den vergangenen Jahrzehnten aufgeschüttet worden sein: Nienberges Lärmschutzwall ist in seinem nördlichen Teil auf eine Höhe von 20 Metern gewachsen.

Neue Bänke laden am Lärmschutzwall in Nienberge zum Verweilen ein. Der Vorsitzende des Lärmschutzvereins, Gerd Szymanski, ist dort gern unterwegs.

Spaziergänger am oder auf dem Lärmschutzwall in Nienberge nutzen gern die Gelegenheit, sich zwischendurch etwas auszuruhen. Drei Sitzbänke stehen dafür zur Verfügung. Sie wurden im vergangenen Jahr als Ersatz für die alten Exemplare installiert. Darauf verwies der Vorsitzende des Lärmschutzvereins Nienberge, Gerd Szymanski, bei der Mitgliederversammlung zusammen mit dem Hinweis, dass der Wall sich zu einem Erholungsgebiet entwickelt habe.

Szymanski erinnerte daran, dass die Arbeiten am Lärmschutzwall mit dem Bau der Lärmschutzwand an der Altenberger Straße (am Ortsausgang) Ende 2020 in die Schlussphase gegangen seien. Das Engagement des Lärmschutzvereins, dem 112 Mitglieder angehören, sei damit aber keineswegs beendet gewesen. „Wir kümmern uns weiter, denn der Wall muss bepflanzt, immer mal wieder aufgeforstet und gepflegt werden“, sagte der Vorsitzende. Das gehöre zu den Aufgaben des Vereins, der sich 1969 mit der Verpflichtung gründete, für Maßnahmen zur Reduzierung des Straßenlärms zu sorgen, der von der Autobahn (A1) und der Bundesstraße 54 ausgeht.

Der Lärmschutzwall wurde ab Beginn der 1970er-Jahre gebaut Die erste „Baustufe“ war ein drei Meter hoher Wall. Es folgten weitere Bauabschnitte (insgesamt sechs), die letzte Aufstockung begann vor sechs Jahren. Seit Beginn der Arbeiten ist der Wall bis auf 20 Meter im nördlichen Teil angewachsen, im südlichen Bereich auf 14 Meter. Geschätzt sind 130 000 Kubikmeter Erde aufgeschüttet worden.

Die Anschaffung der neuen Bänke wurde von der Sparkasse Münsterland-Ost und von der Bezirksvertretung Münster-West unterstützt.

Die Versammlung bestätigte den Vorstand des Lärmschutzvereins in seinen Funktionen: Gerd Szymanski bleibt erster Vorsitzender, Dr. Lars Lemcke zweiter Vorsitzender und Werner Tillmann Kassenwart.