Prof. Bernhard Frevel übernimmt Vorsitz

Für Dr. David Marxkors war es eine spannende Zeit: „Wir hatten im Kulturforum Nienberge viele interessante Veranstaltungen, auch wenn die Coronakrise uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.“ Dennoch erinnert sich der Zahnarzt, der auch Vorsitzender des Kulturforums war, gerne an die Vorträge, die immer wieder neue Highlights im Programm setzten.

Doch durch die Pandemie war erst einmal Schluss damit: „Aber wir hatten Glück, wir konnten die Vortragenden für einen späteren Zeitpunkt gewinnen“, so Marxkors, der anlässlich der Mitgliederversammlung allerdings nicht noch einmal als Vorsitzender kandidierte. „Für mich gibt es noch vieles zu tun, daher muss ich mich von einem Posten trennen.“

Neue Formate, um die Nienberger zu begeistern

Nach dem Bericht zu den Finanzen stand daher erst einmal die Wahl des neuen Vorstands für das Kulturforum auf der Agenda: Als neuer Vorsitzender konnte Prof. Dr. Bernhard Frevel gewonnen werden. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Wir werden sicher auch wieder neue Formate entwickeln, um die Nienberger zu begeistern“, so das Versprechen. Anneliese Janning bleibt zweite Vorsitzende, Georg Fischer ist Schatzmeister, und Dr. Agneta Bölling wurde zur Schriftführerin bestimmt.

Kuratorium neu zusammengesetzt

Auch das Kuratorium wurde neu zusammengesetzt: Benjamin Kreckel, Gertrud Ligas-Zumnorde und André Weber wurden neu ins Kuratorium berufen. Dafür schieden Wiebke Grenningloh, Klaus Laackmann und Christa Romberg aus. Im Kuratorium bleiben Martin Bensmann, Magdalena Berendsen, Heike Liebezeit, Dr. Karin Obst und Andrea Ottenjann. Bensmann und Berendsen übernehmen auch das Amt der Kassenprüfer.

Die Mitglieder warfen auch einen optimistischen Blick in die Zukunft. So sind schon zwei Veranstaltungen aus der Reihe „Talk im Forum“ geplant: Am 14. November (Sonntag) wird Prof. Dr. Klaus Anderbrügge, ehemaliger Kanzler der Uni Münster, von den kulturellen Herausforderungen an eine wachsende Stadt berichten. Kriminell wird es dann am 19. Dezember: Dann wird Rechtsmediziner Prof. Dr. Bernd Brinkmann der Frage nachgehen, ob es den perfekten Mord gibt.