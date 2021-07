Reiter in ihrer Reitermontur schritten konzentriert von Hindernis zu Hindernis über den Turnierplatz. Pferde sah man zunächst nicht, die traten erst später auf. Da saß jeder Reiter im Sattel und hatte die Strecke über die verschiedenen Hindernisse im Kopf, denn als Fußgänger kannte er sie ja bereits. Am Startpunkt und Ziel des Platzes durchquerten Ross und Reiter eine Lichtschranke, die die genaue Zeit nahm.

Die Zwangspause war vorbei: Endlich konnte das Traditionsturnier des Reit- und Fahrvereins Nienberge, das zwei Jahre in Folge im April ausgefallen war, stattfinden. Der Nachholbedarf für alle Beteiligten, sich endlich wieder in festlicher Wettkampfstimmung auf einem „blank gebügelten“ Turnierplatz in der vertrauten Szene zu begegnen zu können, war groß und die Nennungen binnen weniger Stunden ausverkauft.

Weit über 600 Pferde

350 Teilnehmer aus dem gesamten Münsterland hatten weit über 600 Pferde gemeldet. „Wir haben das Turnier mit Dressurprüfungen und Springpferdeprüfungen der Klassen A*- bis M- über E-Springen bis zum S*- Springen innerhalb von dreieinhalb Wochen organisiert, immer die Corona-Bestimmungen im Blick“, sagte Nadine Hempe, die Vize-Vorsitzende. Auch der Vorsitzende Wolfgang Köster lobte seine Mannschaft. „Es macht einfach Spaß, weil von der Jugendabteilung bis zum Vorstand und von der Meldestelle bis zum Treckerfahrer alle an einem Strang ziehen. Eine tolle Truppe“.

Außerdem habe man auch wieder Sponsoren aktivieren können, die Preise oder die Kosten für die Springprüfungen übernommen hätten. Die Reiter äußerten sich ausnahmslos zufrieden über die Möglichkeit, Leistungspunkte anzusammeln und waren begeistert von der angenehmen Atmosphäre auf der Anlage.