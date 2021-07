Rennradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Schwerer Unfall an der Hägerstraße: Ein Rennradfahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Unfall an der Hägerstraße

Ein Rennradfahrer wurde bei einem Unfall an der Hägerstraße verletzt.

Am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr ist ein 36-jähriger Rennradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto an der Hägerstraße schwer verletzt worden. Die 33-jährige Autofahrerin aus Altenberge war nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto in Richtung Nienberge unterwegs und wollte nach links abbiegen, um ihr Fahrzeug abzustellen.

Dabei kollidierte sie mit dem ihr entgegenkommenden Rennradfahrer, obwohl dieser noch versucht hatte dem Wagen auszuweichen. Der Mann flog über die Motorhaube, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen in ein Krankenhaus.