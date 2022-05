Schnuppertraining und Show-Match an der Feldstiege

Auf schwungvolle Bewegungen kommt es an: Auch ein „Schnuppertraining“ durfte beim Tennis-Saisonstart in Nienberge nicht fehlen.

Über einen „erfreulichen Start in die neue Saison“ freut sich das Leitungsteam der Tennisabteilung des SC Nienberge. Etwa 60 Aktive und Interessierte, die den Tennissport kennenlernen wollten, kamen am 1. Mai auf die Anlage an der Feldstiege, darunter viele Kinder, die zum ersten Mal einen Tennisschläger in die Hand nahmen.

Die Trainer der Tennisschule „Swat“, die in dieser Saison auch in Nienberge engagiert sind, sorgten beim „Schnuppertraining“ für erste Ballkontakte, vermittelten dabei Spaß am Tennissport und überzeugten die Besucher bei einem Show-Match von ihrem hohen Spielniveau.

Nach zwei Corona-Jahren erwartet die Tennisabteilung des SC Nienberge endlich wieder eine lebhafte Saison und auch neue Mitglieder. Abteilungsleiter Dr. Christoph Everding ist überzeugt: „Der Saisonauftakt ist dafür eine gute Basis.“