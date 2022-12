Seit 50 Jahren Maurermeister

Karl-Heinz Ossege ist heute noch dankbar für den Rat seines Vaters, nach der Schule zunächst eine Lehre zu machen. Darauf könne man gut aufbauen. Seinen Berufsweg begann er also mit einer Lehre im Maurer-Handwerk, es folgte der Abschluss als staatlich geprüfter Techniker für Bauwesen, dann absolvierte er die Prüfung zum Maurermeister. Das war im Dezember 1972. Vor wenigen Tagen erhielt der Nienberger den Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Münster. Die Urkunde würdigt 50 Jahre Meisterschaft im Handwerk.

Kenntnisse weit über Münster hinaus gefragt

Schon als staatlich geprüfter Techniker übernahm Karl-Heinz Ossege in Architekturbüros Leitungsaufgaben am Bau und konnte viele Erfahrungen sammeln. Als Maurermeister waren seine Kenntnisse bei Objekten weit über Münster hinaus gefragt. Der Meisterjubilar machte sich 1983 mit einem Büro für Architekturleistungen und Bauplanung selbstständig. Ein weiterer Schwerpunkt war die Tätigkeit als Sachverständiger für Schäden an Gebäuden.

Auch mit inzwischen 76 Jahren ist Karl-Heinz Ossege „immer noch ein bisschen“ beruflich aktiv. Ein besonderes Anliegen war und ist ihm weiterhin das umwelt- und ressourcenschonende Bauen. Dort sieht er die Zukunft des Maurer-Handwerks.