„Sind erschüttert und sehr frustriert“

Seit mittlerweile rund einem Jahr wird im Hägertal immer wieder Müll an Straßenrändern vorgefunden. Das ärgert so manchen: Eine Hägeranerin bat unsere Zeitung, dies öffentlich zu machen.

Illegale Müllentsorgung in der freien Natur in Häger

Hausmüll am Straßenrand: Auch dieses Paket mit Abfällen fand die Hägeranerin jüngst illegal entsorgt in der freien Natur vor.

Illegal entsorgter Müll am Wegesrand, den gibt es vielerorten leider immer wieder: Dreiste Zeitgenossen schmeißen Haus- und Sondermüll in die Landschaft und machen sich aus dem Staub. Auch in den münsterischen Stadtteilen sind derartige Vorfälle häufig zu beklagen. Seit einiger Zeit auch im Nienberger Ortsteil Häger, wie eine darüber mächtig verärgerte Leserin unserer Zeitung berichtet.