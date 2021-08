Der Heimatverein Nienberge wird in nächster Zeit drei Sitzbänke im Stadtteil aufstellen, die er aus eigenen Mitteln finanziert. Das verkündete der Vorsitzende des Vereins, Reinhold Klumpe, am Samstag beim Sommerfest im Hof Rölver. Ein Exemplar konnte dort gleich in Augenschein genommen werden. Das Sitzmöbel wird auf dem Weg zum Haus Rüschhaus aufgestellt. Eine weitere Bank soll bald auf dem alten Lärmschutzwall stehen, die dritte Bank des Heimatvereins kommt auf den neuen Teil des Walls..

„Wir wollen Winfried Dahlhaus damit keine Konkurrenz machen,“ schmunzelte Klumpe mit Blick auf die Aktivitäten des Nienberger Landwirts, der mit seinen Motivbänken, die inzwischen „rund um Nienberge“ stehen, viel Aufmerksamkeit findet. Der Heimatverein sieht sein Bank-Engagement vielmehr als Ergänzung und freut sich, wenn alle Sitzgelegenheiten gut genutzt werden.

Zum Sommerfest begrüßte der Vorsitzende rund 60 Gäste, die sich freuten, dass es nach 18 Monaten „Corona-Zwangspause“ endlich wieder eine Veranstaltung gab. „Am Aschermittwoch 2020 haben wir uns noch treffen können, dann war Schluss,“ erinnerte Reinhold Klumpe. Jetzt hofft der Verein darauf, weitere Termine realisieren zu können.

In einer spontanen Aktion sammelten die Festgäste knapp 400 Euro für Betroffene der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Betrag wird später einer Hilfsorganisation zur Verfügung gestellt.