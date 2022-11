Sportvergnügen für Kinder und Eltern

Es ist wieder so weit: Bis Mitte März kommenden Jahres lädt der SC Nienberge Eltern und Kinder zum sonntäglichen Sporteln in die Mehrzweckhalle an der Feldstiege ein: „Fit, Fun, Family“ lautet das Motto.

hkoMünster-NienbergeVerhaltene Resonanz mit Blick auf die Besucherzahl, aber viel Freude bei denen, die mitmachten: Beim Sportclub Nienberge (SCN) ist das beliebte Sportangebot für Familien wieder im Programm. Jetzt startete „Fit, Fun, Family“ zum zweiten Mal in diesem Jahr in der SCN-Halle an der Feldstiege.

An insgesamt neun Sonntagen (jeweils von 15 bis 17 Uhr) sind Eltern mit ihren bis zu siebenjährigen Kindern eingeladen, sich gemeinsam sportlich zu betätigen. Nicht in Wettkämpfen, sondern spielerisch auf Rutschen, Trampolinen und Wippen, mit Bällen, auf einem Motorik-Parcours, an Ringen und auf zwei Pedalos.

Die Mädchen und Jungen – die meisten im Alter zwischen drei und fünf Jahren – freuen sich darüber, dass sie ihren Eltern zeigen, wie sie sich sportlich bewegen und was sie können. „Und die Eltern machen gerne mit,“ sagt SCN-Vorsitzende Astrid Markmann. Die Kinder werden überwiegend von den Vätern begleitet. „Lob gibt es dabei von beiden Seiten“, schmunzelt Anja Geuting, Jugendleiterin des Vereins.

Die Sportnachmittage sind Anregung, dass sich Kinder auch über das Angebot hinaus sportlich betätigen sollen – auch mit den Eltern. Viele sind aktiv, weiß Astrid Markmann, denn der Sportclub biete zahlreiche Möglichkeiten, die gern genutzt würden. Es müsse immer mal wieder darauf hingewiesen werden.

Die Gebühr für die Teilnahme am Sportnachmittag beträgt für Erwachsene einen Euro, für Kinder 50 Cent. Wer öfter mitmacht, der erhält am letzten Sportsonntag (19. März) eine Belohnung.

Der nächste „Fit-Fun-Family“-Termin ist am Sonntag (6. November)