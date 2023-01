Frauen bringen Senioren den Segensgruß

In Nienberge ist auch eine Sternsinger-Frauengruppe unterwegs (v.l.): Waltraud Böckers, Anke Ullrich, Anke Pommer, Maria Möllmann, Elke Feldmann, Elfriede Scholl und Renate Suttrup (nicht auf dem Foto) besuchen ältere Bürger in den Außenbezirken des Stadtteils.

Bei den Sternsingern, die in jedem Jahr rund um den 6. Januar unterwegs sind und den Segensgruß mit Kreide an Haustüren schreiben, handelt es sich ganz überwiegend um Mädchen und Jungen im Grundschulalter. In Nienberge ist auch eine Erwachsenen-Gruppe unterwegs: Sieben Frauen, die nachbarschaftlich verbunden sind, bilden ein Sternsinger-Team. Sie ergänzen die sechs Kindergruppen, mit denen sie am Donnerstag die Aussendungsfeier in der St.-Sebastian-Kirche besuchten.

Die Nachbarinnen, die sich alle gut kennen, sehen es als besondere Aufgabe, ältere Nienberger in den Außenbezirken des Stadtteils und in den Bauerschaften zu erreichen. Manchmal zu Fuß, aber meistens mit dem Auto. „Wir können uns etwas mehr Zeit nehmen als die Kinder“, sagt Waltraud Böckers, „und wir kennen fast alle, die wir besuchen“, ergänzt Anke Ullrich.

Mitunter fließen Tränen

Vor 30 Häusern machen die „Sternsingerinnen“ Station. Angemeldet und spontan. Genauso wie die Kinder singen sie ein Lied, tragen einige Zeilen vor und bitten um eine Gabe. Und selbstverständlich gibt es – genauso wie bei den Kinder-Sternsingern – Geldspenden und Süßigkeiten. Elke Feldmann macht deutlich, wie viel Freude die Gruppe auslöst: „Wir erleben, dass Tränen fließen.“

Die Idee, als Gruppe bei der „Aktion Dreikönigssingen“ mitzumachen, entstand in einer Kaffeerunde. „Wir wollen uns einbringen“, sagt Anke Pommer und betont damit den nachbarschaftlichen Zusammenhalt. Die Gruppe kann auch auf Erfahrungen in den eigenen Familien zurückgreifen, denn die Kinder der „Sternsingerinnen“ waren alle schon mal als Sternsinger aktiv.

„Segen to go“-Tüten“ auf dem Wochenmarkt

In diesem Jahr sind nur wenige Sternsinger in Nienberge unterwegs. Deshalb gibt es auch wieder die „Segen to go“-Tüten“, die inzwischen Segenstüten heißen. Wer keinen Besuch von Sternsingern bekommt, der konnte den verpackten Gruß am Freitag auf dem Wochenmarkt erhalten oder kann ihn auch noch in den nächsten Tagen in der Kirche abholen. Es handelt sich um eine Tüte mit einem Stückchen Kreide und dem Segensaufkleber C-M-B 2023. „Eine Sternsingergruppe hat 300 Tüten vorbereitet“, freut sich Pfarrsekretärin Tanja Antepohl. Der Erlös der Aktion kommt Indiofamilien in Brasilien und Kindern in Asien zugute.

Übrigens: In Nienberge ziehen Sternsinger seit 1952 von Haus zu Haus und überbringen ihre Segenswünsche. Die Initiatoren sind zuversichtlich, dass das Interesse an der Aktion im nächsten Jahr wieder größer ist.