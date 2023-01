Sternsinger sammeln knapp 5000 Euro

Knapp 5000 Euro Spendengeld sammelten 40 Sternsinger, die in Nienberge unterwegs waren. Hinzu kommen die Spenden, die bisher direkt auf ein Konton eingezahlt wurden.

Sammelten fleißig Spendengelder: 40 Mädchen und Jungen, die in Nienberge als Sternsinger unterwegs waren.

Knapp 5000 Euro Spendengeld sammelten 40 Sternsinger, die in Nienberge unterwegs waren. Hinzu kommen rund 1475 Euro, die bisher direkt auf ein Spendenkonto eingezahlt wurden. In sechs Gruppen brachten 30 Mädchen und Jungen laut einer Mitteilung der Organisatoren den Segen in die Häuser. Sie bekamen nicht nur Geld für die Sternsinger-Aktion („Kinder stärken, Kinder schützen“), sondern auch Süßigkeiten für den eigenen Verzehr.

Die Unterstützung der Aktion ist noch möglich durch Spenden auf das Konto DE82 4006 0265 0002 6534 11 (Verwendungszweck „Sternsingeraktion“). In Nienberge wurden die Kinder – wie berichtet – von erwachsenen Sternsingerinnen unterstützt. Die Frauengruppe besuchte überwiegend Senioren im Stadtteil.