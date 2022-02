Tombola-Gewinner im kleinen Kreis ermittelt

Die Auslosung der Tombola-Gewinner des Feuerwehr-Löschzugs Nienberge fand in einem kleinen Kreis statt. Wie schon im Vorjahr konnte das traditionelle Feuerwehrfest erneut nicht stattfinden. Daher wurden die sonst üblichen Einladungen durch einen Infoflyer mit aktuellen Informationen aus dem Löschzug ersetzt.

Per Flyer wurde laut einer Mitteilung des Löschzugs unter anderem über ein neues Fahrzeug informiert und zur „Showübung“ an der Grundschule eingeladen. Alle fördernden Mitglieder konnten eine Spende an den Löschzug tätigen und nahmen damit automatisch an der Verlosung teil.

Losfee Ina Berger zog die sechs glücklichen Gewinner: Einen Möbelhaus-Gutschein erhielt Stefan Haupt, Antonius Rickert freut sich über ein Partyessen samt Getränken, Manfred Klaevers darf den SC Preußen Münster mit zwei VIP-Tickets besuchen, ein Wellness-Wochenende im Gut Sternholz hat Andreas Gessmann gewonnen, und Hubert Möllmann bekam einen Heimwerker-Gutschein. Der Hauptpreis, ein Fahrrad, ging an Gerrit Braun.

Der Löschzug dankt allen Spendern und Sponsoren für die Unterstützung und hofft darauf, sein Feuerwehrfest im Herbst wieder in gewohnter Atmosphäre feiern zu können.