Traditioneller Fassanstich am 8. Oktober

Lederhose für die Herren, Dirndl für die Damen – das tragen die Nienberger und ihre Gäste am 8. und 9. Oktober (Samstag und Sonntag). Denn an dem Wochenende holt der Musikzug Nienberge das Oktoberfest für zwei Tage in den münsterischen Westen. Es findet im Festzelt an der Feldstiege statt.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, kündigt der Musikzug in einer Mitteilung an. Wer noch eine Eintrittskarte erwerben wolle, müsse sich beeilen, da nur eine bestimmte Anzahl an Sitzplätzen zu Verfügung stehe und eine Platzreservierung nicht möglich sei. Kartenvorverkauf ist in der Fleischerei Hidding, im Versicherungsbüro Everding, dem Restaurant Hüerländer und im Wirtshaus Zur Post. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

Samstags beginnt der Oktoberfestabend um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) mit dem feierlichen Einzug des Musikzugs. Ihm schließt sich der traditionelle Fassanstich an. Danach soll die Partyband „Freibier“ für Stimmung sorgen: „Sechs Vollblutmusikanten versprechen eine geballte Ladung Stimmung und Show“, heißt es in der Pressemitteilung.

Am Sonntag steht ab 11 Uhr ein Bayrischer Frühschoppen an. Dabei soll die Nienberger „Verdienst-Trophäe“ überreicht werden. Der Musikzug hat in diesem Jahr einstimmig beschlossen, dem Männerchor und der Theatergruppe Nienberge die Trophäe zu überreichen. Mit ihr sollen Persönlichkeiten, Vereine und Gruppen geehrt werden, die sich um den Stadtteil verdient gemacht haben.

Für bayrische Stimmung werden die „Rossemohler Musikanten“ und der Musikzug Nienberge sorgen. Zudem stehen die Club- und Vereinskämpfe an: Der „Bayrische Fünfkampf“ mit Maß-Krug-Stemmen, Wettmelken, Bierkrugschieben, Wettnageln und einem Ratespiel stehen auf dem Programm. Es sind Preise zu gewinnen. Gruppen oder Vereine können sich dafür vorab beim Orga-Team melden. Für die jüngsten Besucher stehen eine Hüpfburg und ein Sandkasten bereit.

Während der Nienberger Oktoberfesttage werden bayrische Schmankerln von Brezeln über Leberkäs bis hin zu Schweinshaxn gereicht. Am Sonntagnachmittag steht zudem eine Kuchentafel bereit. Der Eintritt am Sonntag ist frei.