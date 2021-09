Trainermobil zu Gast beim Reiterverein St. Georg

Die FN kümmert sich auch um den Reitsport an der Basis. Und so war es hocherfreulich für die Mecklenbecker Reiter, dass eine Expertengruppe der Vereinigung jetzt auf ihre Vereinsanlage kam.

Über Besuch vom sogenannten „Trainermobil“ der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) freute sich der Reiterverein St. Georg Münster. Denn die Vereinigung kümmert sich nicht nur um den Spitzensport. Gerade auch die Ausbildung von Reiter und Pferd an der Basis liege ihr am Herzen, so der Verein in einer Mitteilung.

Bei dem Projekt der FN, das vom Deutschen Olympischen Sportbund und den persönlichen Mitgliedern der FN unterstützt wird, fährt eine Expertengruppe zu den Reitervereinen, wo die Ausbilder einen Einblick in ihren Unterricht geben und dieser dann kritisch begutachtet wird. „Anschließend gibt es Verbesserungsvorschläge und fachliche Hilfestellung“, erläutert der Reiterverein St. Georg. Diese Idee werde schon seit Längerem vom Deutschen Fußballbund (DFB) praktiziert.

Beim Reiterverein St. Georg schaute sich ein Team rund um Eva Lempa-Röller, Fachreferentin der Abteilung Ausbildung bei der FN, und Lisa Kreitel von der Landesfachschule Niedersachsen eine Reitstunde der Ausbilderin Sylvia von Heereman an. Zudem traten alle Beteiligten in einen kollegialen fachlichen Austausch ein. So wurden die praktische Einheit besprochen, Informationen zu aktuellen Angeboten in der Traineraus- und -weiterbildung gegeben und Lehrmaterialien verteilt.

„Die Expertinnen waren begeistert von der Qualität der Schulpferde, der ausgeprägten Expertise der Ausbilderin sowie dem gesamten Ambiente der“, heißt es abschließend in der Mitteilung des Reitervereins.