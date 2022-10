Verdienst-Trophäe geht an Männerchor und Laienspielschar

Beim Oktoberfest-Frühschoppen in Nienberge wurde nicht nur eifrig gefeiert: Auch in diesem Jahr wurde wieder eine ganz besondere, ortsbezogene Auszeichnung vergeben.

Am zweiten Tag des Oktoberfest-Events in Nienberge wurde wieder gut gefeiert – der Musikzug Nienberge lud am Sonntag zum bayrischen Frühschoppen im Festzelt an der Feldstiege ein.

Ab 11 Uhr wurde den Klängen der Rossemohler Musikanten gelauscht, das ein oder andere Maß getrunken und sich angeregt unterhalten. Auch fürs leibliche Wohl war gesorgt. Für den Nachwuchs standen zudem zwei Hüftburgen und ein Sandkasten im Festzelt bereit.

Gegen 13 Uhr startete das traditionelle Programm: Während des feierlichen Einzugs des Musikzugs mit den Rossemohler Musikanten standen die Gäste auf und fingen an, im Rhythmus der Blasmusik zu klatschen. Nachdem noch zusammen der Song „Holiday“ gespielt wurde, ging der Höhepunkt der Veranstaltung – die Vergabe der Nienberger „Verdienst-Trophäe“ – über die Bühne.

In seiner Ansprache erklärte Musikzug-Vorsitzender Friedhelm Berger: „Mit der Verdienst-Trophäe sollen Persönlichkeiten, Vereine und Gruppen geehrt werden, die sich in unserem Stadtteil verdient gemacht haben.“ Nun werde die Trophäe zum dritten Mal vergeben – an den Männerchor Cäcilia Nienberge und die Laienspielschar des Männerchors.

Auch die Gewinnerin der Trophäe des vorausgegangenen Oktoberfests, Ulla Fieber, kam zu Wort. Sie berichtete gut recherchierte Einzelheiten über die Gewinner. Danach erfolgte die Übergabe an die Repräsentanten der Vereine – Berthold Schöning und Reinhard Menke.

Als kleines musikalisches „Schmankerl“ erfreute der Männerchor, unter der Leitung der Dirigentin Oksana Kilian, alle Anwesenden mit drei Liedern. Die Trophäenvergabe wurde feierlich mit dem Lied „Sag Dankeschön mit roten Rosen“ beendet, wobei alle Frauen mit roten Rosen beschenkt wurden und sich die Gäste schunkelnd in den Armen lagen.

Nach einer kurzen Pause starteten die Club- und Vereinskämpfe. Dabei konnten sich sieben Teams im bayrischen Fünfkampf messen: Am besten im Maßkrug-Stemmen, Wettmelken, Bierkrugschießen, Wettnageln und dem Versuch, 1430 Gramm von einer Eiche abzusägen, war das Team der St.-Jacobi-Schützen.