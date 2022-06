Weiterhin bestimmen Platzprobleme den Alltag

Der Beginn der Sommerferien in den Schulen markiert auch für die Musikschule Nienberge den Beginn der Sommerpause. In diesem Jahr nimmt Manuel Peitzker das zum Anlass für einen Halbjahresrückblick. Der Orchester-Musiker leitet seit Januar die Musikschule.

Seine positiven Erfahrungen aus den ersten Wochen bestätigten sich im ersten (Schul-)Halbjahr. Er habe „eine gut aufgestellte Musikschule mit einem sehr motivierten und engagierten Team“ übernommen und fühle sich wohl mit seinen neuen Aufgaben, betonte Manuel Peitzker vor wenigen Tagen am Rand des Konzerts „Bühne frei“ im Gespräch mit dieser Zeitung. Alle für das erste Halbjahr geplanten Veranstaltungen konnten durchgeführt werden, der „Tag der offenen Tür“ vor wenigen Wochen habe zusätzliches Interesse und weitere Nachfrage von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen geweckt.

Dauerbaustellen

Allerdings gibt es (übrigens nicht erst seit dem Amtsantritt des neuen Leiters der Musikschule) eine „Baustelle“: Fehlende Räumlichkeiten für den Musikschulunterricht und für Proben. Die Musikschule, die in Nienberge und in anderen Stadtteilen an neun Standorten Unterricht erteilt, nutzt auch Räume der Nienberger Grundschule.

„Wir haben dort aber zu wenig Platz“, sagt Manuel Peitzker. Unterricht an Vormittagen sei nicht möglich, weil die Grundschule die Klassenräume nutze (teilweise auch bis in den Nachmittag). An den Zeiten, die der Musikschule zur Verfügung stünden, sei die Nachfrage besonders für Einzelunterricht größer als das Angebot.

Dauerwunsch

Peitzker spricht von „Raumnot“ und betont: „Wir suchen keinen Ersatz, sondern ergänzende Räumlichkeiten.“ Das könnten zum Beispiel nicht genutzte Gewerberäume in Nienberge sein. Und ein Büroraum als Geschäftsstelle wäre auch „ganz schön.“

Das sei bereits seit „sehr vielen Jahren“ ein Wunsch, bestätigt die Geschäftsführerin der Musikschule, Anneliese Janning. Bei 32 Lehrkräften und aktuell 1 150 Schülern und einigen öffentlichen Musikveranstaltungen gibt es immer eine Menge Büroarbeit – und die wird ganz überwiegend im Haus der Familie Janning erledigt.

Raumproblem als "Dauerbaustelle"

Das Raumproblem ist nicht neu, also bereits eine „Dauerbaustelle“. So soll die Musikschule im Rahmen der geplanten räumlichen Erweiterung der Grundschule zwei eigene Räume bekommen. „Das ist 2018 von der kommunalen Politik zugesagt worden“, weiß Anneliese Janning. Konkret sei aber noch nichts passiert. Und dann gibt es noch die Hoffnung, dass es in der Grundschule, die im neuen Baugebiet an der Feldstiege entstehen soll, auch Platz für die Musikschule geben wird. Für Anneliese Janning und Manuel Peitzker ist das ein sehr weiter Blick in die Zukunft.

Übrigens: Mit dem kleinen Konzert „Bühne frei“ im Kulturforum verabschiedete sich die Musikschule Nienberge in die Sommerpause. Schüler aus dem Klavier- und Gesangunterricht gestalteten den Auftritt sehr überzeugend.