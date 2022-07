Wer tritt die Nachfolge von König Andreas Geßmann an?

Am Samstag (9. Juli) ist es endlich wieder so weit: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt die St.-Jacobi-Bruderschaft zu ihrem Schützenfest ein. Bis einschließlich Montag (11. Juli) wird auf dem Festplatz an der Feldstiege gefeiert.

Das Programm sieht am Samstag folgendermaßen aus: Ab 17 Uhr findet das Jungschützenfest statt. Es wird auf eine Runkelrübe geschossen. Und um 20 Uhr wird zum öffentlichen Tanz ins Festzelt gebeten. Dabei wird das noch amtierende Königspaar Andreas und Angelika Geßmann beim Einzug ins Zelt von der Band „Mühlbachtaler Musikanten“ begleitet. Zu Ehren der Majestäten soll es einen zünftigen Fahnenschlag geben.

Am Sonntag treten die Bruderschaftler um 14 Uhr auf dem Kirchplatz St. Sebastian an, um anschließend die traditionelle Kranzniederlegung am Mahnmal vorzunehmen. Bereits um 15 Uhr findet das alle fünf Jahre veranstaltete Jungschützenkaiserschießen statt. Dabei wird ein neues Nachwuchs-Kaiserpaar ermittelt, das die Nachfolge von Tim und Corinna van Bevern antritt. Und beim anschließendem Vogelschießen mit darauffolgender Königsproklamation wird sich zeigen, wer in die Fußstapfen von Altregent Andreas Geßmann tritt. Parallel dazu geht ab 16 Uhr das Kinderschützenfest über die Bühne. Es klingt an der Vogelstange aus.

Gottesdienst und Frühschoppen

Mit einem Gottesdienst im Festzelt geht es am Montag um 9 Uhr beim Schützenfest der St.-Jacobi-Bruderschaft weiter. Daran schließt sich ein Frühschoppen an. Ab 12 Uhr wird es dann das Kaiserschießen der Schützen mit anschließender Proklamation geben. Auch dieser Wettstreit wird nur alle fünf Jahre veranstaltet. Amtierendes Kaiserpaar sind Willi und Maria Duwenig. Mit einer Polonaise soll es ab 19 Uhr vom Kirchplatz aus zum Festzelt gehen, wo nach einem Fahnenschlag der Königsball mit der Band „Modus“ stattfindet. Mit dem Ball klingt das Fest dann aus.