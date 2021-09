Wilhelm Hüntrupbleibt Vorsitzender

Es war ein ungünstiger Zeitpunkt für die Versammlung des Nienberger Ortsverbands: Doch dieser musste schon im vergangenen Jahr die Jahreshauptversammlung aufgrund von Corona ausfallen lassen, und so konnten die Landwirte auf die Zusammenkunft nicht mehr verzichten. „Es ist wahrscheinlich der letzte Tag der Ernte, viele Landwirte sind auf den Feldern“, erläuterte der Vorsitzende des Ortsverbands, Wilhelm Hüntrup. Daher sei die Versammlung nicht so gut besucht wie in den Vorjahren. Gleichwohl standen Wahlen auf dem Programm.

Doch zuvor erzählte Hüntrup, was im vergangenen Jahr auf dem Programm stand. Pandemiebedingt sei dies nicht allzu viel gewesen. Dennoch habe man immerhin zwei Ausflüge geschafft. „Außerdem war das bestimmende Thema der Kunstrasenplatz des SC Nienberge“, so Hüntrup. Denn die Landwirte konnten sich mit einer Spende am neuen Platz an der Feldstiege beteiligen. „Uns wurde der Mittelkreis zugeschrieben von der Summe her“, so Hüntrup.

Nach dem positiven Kassenbericht ging es dann gleich an die Wahlen: Geleitet von Susanne Schulze Bockeloh, der Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Münster, ging es um den Vorsitz. Dabei wurde Wilhelm Hüntrup als Vorsitzender bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Günter Remke und Matthias Oskamp bestimmt. Das Amt des Kassenwarts übernimmt Engelbert Annegarn, zu Beisitzern wurden Jochen Wernsmann, Hendrik Dieckmann, Winfried Dahlhaus und Jörg Stegemann gewählt. Die Delegierten für den Kreisverbandsausschuss sind Günter Remke und Matthias Oskamp, Stellvertreter sind Philipp Häger und Hendrik Dieckmann.

Hüntrup im Amt bestätigt

Auch die Kammerwahlen standen auf der Tagesordnung: Engelbert van Bevern und Günter Remke als Stellvertreter werden die Nienberger Landwirte vertreten.

Im Anschluss berichtete Susanne Schulze Bockeloh noch von Aktivitäten des Kreisverbands: „Photovoltaik auf Freiflächen ist momentan ein großes Thema“, so die Vorsitzende. Doch das werde kritisch betrachtet. „Erst einmal sollten die Anlagen auf Dächern gebaut werden, bevor man Konversionsflächen oder gar Ackerflächen damit zubaut.“

Auch der Plan, eine Bauernmarke zu etablieren, wurde angesprochen: „So können diejenigen, die keine Selbstvermarkter sind, dennoch direkt von der Wertschöpfung profitieren“, so Schulze Bockeloh.