Windhunde rennen um den Europameister-Titel

Das gibt es nicht aler Tage: eine Europameisterschaft in Nienberge. Teilnehmen dürfen an dieser EM nur die von den nationalen Verbänden nominierten schnellsten Windhunde.

Nach einer längeren coronabedingten Pause hat der Windhundrennverein (WRV) Münster gleich mit einem absoluten Highlight etwas Besonderes zu bieten. Die Verantwortlichen sind sehr stolz, das diesjährige europaweite FCI-Event „Europameisterschaft im Windhundrennen“ in Deutschland auf ihrer Sandbahn im Waltruper Forst in Nienberge austragen zu können.

Teilnehmen dürfen an dieser EM nur die von den nationalen Verbänden nominierten schnellsten Windhunde. „Es werden also Rennen auf höchstem Niveau zu sehen sein“, schreibt der WRV. Insgesamt sind 360 Rennhunde gemeldet. Auch Teilnehmer aus dem Münsterland haben es in die Nominierung geschafft.

Bedingt durch die langfristige und zu Corona-Zeiten auch unwägbare Planung sind die Termine entzerrt worden, um dieses Event zu keiner Massenveranstaltung werden zu lassen. Interessierte Besucher sind also willkommen und finden verschiedene Termine für ihre Lieblings-Rasse.

Am 1. September gehen ab 9 Uhr die Rassen Azawakh, Cirneco Dell‘Etna, Pharao Hound, Italienisches Windspiel und Italienisches Windspiel Sprinter an den Start. Am 2. September rennen ab 9 Uhr der Afghanische Windhund, Barsoi, Sloughi und Saluki um den Titel. Am 4. September sind ab 9 Uhr Galgo Espanol, Magyar Agar und Whippet Sprinter an der Reihe. Final sprinten am 5. September ab 9 Uhr die Rassen Greyhound und Whippet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.wrv-muenster.de.

„Unsere Sandbahn wurde in den vergangenen Monaten für diese Veranstaltung in vielen ehrenamtlichen Stunden durch unsere Mitglieder und Freunde in einen Top-Zustand versetzt“, so der WRV. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.