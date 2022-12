Zulässige Traglast soll eingehalten werden

Damit die Autobahnbrücke am Rüschhausweg auch weiterhin befahren werden kann, soll es dort künftig eine „Engstellensignalisierung“ geben.

Ampel an der Rüschhausweg-Brücke

Soll künftig nur noch per Ampelregelung befahren werden können: die Rüschhaus-Autobahnbrücke.

Im Juli dieses Jahres hatte die Autobahn GmbH der Stadt Münster mitgeteilt, dass die Nutzungsmöglichkeiten von sieben älteren Autobahnbrücken auf städtischem Gebiet im Hinblick auf deren Tragfähigkeit noch in diesem Jahr verschärft werden müssten. Das Gewicht, mit der diese befahren werden dürfen, müsse drastisch reduziert werden.

Wie der Bezirksvertretung Münster-West in ihrer Sitzung am Donnerstagabend mitgeteilt wurde, ist für das Brückenbauwerk Rüschhausweg deshalb vorgesehen, dass dort eine „Engstellensignalisierung“ – sprich eine Ampelregelung – eingerichtet wird, sodass der Verkehr immer nur aus einer Richtung fließen kann. „Damit kann eine Traglast mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen gewährleistet bleiben“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Münster. Belastungen des Verkehrsflusses würden nicht zu vermeiden sein.

Aus Reihen der Bezirksvertretung hieß es, dass sich der örtliche Verkehr beim Befahren der Brücke zu Stoßzeiten wohl auf längere Wartezeiten einstellen müsse.