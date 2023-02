Nienberger spenden spontan für Ukraine

Die Zuhörer im Kulturforum Nienberge lauschten am Donnerstagabend nicht nur den interessanten Ausführungen des CDU-Politikers Ruprecht Polenz zum russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie öffneten auch ihre Geldbörsen.

Ruprecht Polenz sprach über den Krieg in der Ukraine.

Münster-NienbergeVor über 100 Teilnehmern referierte der bekannte münsterische CDU-Politiker Ruprecht Polenz am Donnerstag im Kulturforum Nienberge über „Deutschland im Schatten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.“

Der russische Diktator Putin dürfe den Krieg nicht gewinnen, sonst setze er seine Aggression fort, analysierte der ehemalige langjährige Bundestagsabgeordnete in seinem fundierten und detailreichen Vortrag die derzeitige Lage.

Spontane Spende

Ruprecht Polenz sprach auf Einladung der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Nienberge. Diese rief spontan zu einer Spende für die Zivilbevölkerung in der Ukraine auf, die am meisten unter dem Krieg leidet. So kamen während des Vortrages insgesamt 1200 Euro zusammen.

Pastor Daniel Zele von der Kirchengemeinde St. Sebastian dankte allen Spendern. Er wird die Summe persönlich an eine ihm bekannte Hilfsorganisation weiterleiten, welche die ukrainische Zivilbevölkerung unterstützt.