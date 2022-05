Wer zünftig feiern will, braucht einfach gute Musik. Und die kommt in Münsters Norden vom Spielmannszug St. Wilhelmi und von den Original Kinderbachtalern. In den kommenden Tagen und Wochen wird man sie häufiger live hören.

Der Spielmannszug St. Wilhelmi ist gefragt, wenn in Kinderhaus gefeiert wird, insbesondere bei den drei großen Schützenfesten: Am Wochenende (21. und 22.Mai) feiern die St.-Josef-Schützen.

Der Soundtrack zum Vogelschießen

Dort musiziert der Spielmannszug am Samstag beim Kinderschützenfest im Schulwald an der Waldschule. Tags darauf feiern die Erwachsenen. Unter den Klängen der Blaskapelle „Die Original Kinderbachtaler“ findet im Schulwald das Vogelschießen statt.

Beim St.-Wilhelmi-Schützenfest treffen sich die Musikanten des Spielmannszuges am Donnerstag (26. Mai) schon um 8.45 Uhr beim Tambourmajor Dieter Opzondek. Von dort aus geht es zum Antreten in den Hasenbusch. Danach werden die Majestäten abgeholt. Es geht mit Marschmusik zur Heiligen Messe in die St.-Josef- Kirche. Am Nachmittag findet das Vogelschießen im Wäldchen am Heidegrund – zu den Klängen der Blaskapelle statt.

Festliche Musik beim Umzug

Zum traditionellen Wilhelmi-Schützenball am 28. Mai (Samstag) werden die Majestäten zum Pfarrzentrum vom Spielmannszug musikalisch begleitet.

Beim Heideclub-Schützenfest am 11. Juni (Samstag) begleitet der Spielmannszug den Umzug zum Vogelschießen. Antreten ist am Feldstiegenkamp. Am 12. Juni sind beide Musikgruppen beim Bürgerfest am Bürgerhaus dabei.