Open-Air-Kino-Abend zu Ehren der Dichterfürstin Annette

Anno 2022 hätte Roxels berühmte Tochter Annette von Droste-Hülshoff ihren 225. Geburtstag feiern können. Dem will der Roxeler Heimat- und Kulturkreis Ende Juli mit einem ganz besonderen Event Rechnung tragen.

Ganz im Zeichen des 225. Geburtstags von Dichterfürstin Annette von Droste-Hülshoff soll der 27. Juli in Roxel stehen.

Anlässlich des 225. Geburtstages von Roxels berühmter Tochter, der Dichterfürstin Annette von Droste-Hülshoff, hat der Roxeler Heimat- und Kulturkreis (HKK) die Initiative zu einem Fest für alle Roxeler und ihre Vereine ergriffen. Unterstützung bekommt der HKK nach eigenen Angaben von der Filmstiftung NRW, die seit Jahren die Filmreihe „FilmSchauPlätze“ veranstaltet.

Geplant ist ein Open-Air-Kino-Abend auf dem Pantaleonplatz unter dem Motto „Roxel feiert Annettes Geburtstag“, der am 27. Juli stattfinden soll. Neben dem Heimat- und Kulturkreis haben auch alle Roxeler Vereine die Gelegenheit, sich dabei zu präsentieren sowie dem Abend durch ihre Mitwirkung zum Erfolg zu verhelfen.

Rahmenprogramm zur Dichterfürstin

Der Abend beginnt um 19 Uhr mit dem Rahmenprogramm. Dabei gibt es neben Musik vom Roxeler Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr ein umfangreiches Programm zur Dichterfürstin: Es werden Führungen zur Hülshoff-Grabstätte auf dem Roxeler Friedhof und durch die St.-Pantaleon-Kirche mit besonderem Hülshoff-Bezug angeboten. Außerdem gibt es ein halbstündiges Annette-Programm.

Für den anschließenden Kino-Abend bringt die Filmstiftung NRW eine Großleinwand in Stellung. Der Heimat- und Kulturkreis plant mit rund 300 Gästen. Die Filmvorführung – „Colette“ als Hauptfilm und „Allein mit meinem Zauberwort“ als Annette-Vorfilm – soll bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr beginnen. „Das Ende der Veranstaltung ist spätestens um 1 Uhr nachts. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt, lediglich eine Sturmwarnung wäre ein Grund für eine Absage“, heißt es in der HKK-Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl der Gäste soll gesorgt werden.

Eine der größten deutschen Dichterinnen

Am 10. Januar 1797 – also vor 225 Jahren – wurde Annette von Droste-Hülshoff auf dem Stammsitz ihrer Familie, der Burg Hülshoff in Roxel, geboren. Die Schriftstellerin und Komponistin erlangte vor allem durch ihre Balladen und die Novelle „Die Judenbuche“ Berühmtheit. Sie gilt als eine der größten deutschen Dichterinnen.

Die Ortsbezeichnung „Roxel“ leitet sich übrigens von den Familiennamen „Rokeslare“ oder „Rukeslare“ ab, die erstmalig 1177 in Urkunden genannt wurden. Im 14. Jahrhundert wurde die Bezeichnung „Roxel“ für die Ansiedlung und das Kirchspiel geläufig, die sich um die 1242 erstmals erwähnte Kirche St. Pantaleon gebildet hatten. Deren romanischer Westturm ist noch heute Teil der um 1900 neu erbauten neogotischen Kirche.