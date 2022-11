Ralf Kiewit: „Viel Lärm um wenig Ertrag erzeugt“

Bei der Sitzung der Bezirksvertretung Münster-Nord (BV Nord) am vergangenen Dienstag konnte der Eindruck entstehen, dass der Sportverein Westfalia Kinderhaus jetzt mit Unterstützung von SPD und CDU der große Wurf gelungen sei und endlich in Kürze das lang ersehnte neue Fußballfeld komme. „Nüchtern betrachtet wurde hier viel Lärm um wenig Ertrag erzeugt“, schreibt Ralf Kiewit, Mitglied der Grünen in der BV-Nord, in einer Pressemitteilung.

Der von SPD und CDU gemeinsam angenommene Antrag ziele, so Kiewit weiter, allein darauf ab, dass die Verwaltung der Stadt mit dem Eigentümer der Ackerfläche an der Nordmark in Verhandlungen einsteigen möge. „Dieser Antrag geht dabei eigentlich ins Leere, da die Stadt Münster schon seit Langem in genau diesen Verhandlungen steht, wie Stadtdirektor Thomas Paal noch ausdrücklich vor der Beschlussfassung ausführlich erläutert hat“, ergänzt Ralf Kiewit.

Sachgerechte Auseinandersetzung fehlte

Zudem hatte Stadtdirektor Paal in der Sitzung bestätigt, dass eine Bebauung des Ascheplatzes von Westfalia durch eine Sporthalle erst dann erfolgen werde, wenn für genau diese Sportfläche zuvor ein Ersatz gefunden worden sei. „Es wäre schön gewesen, wenn trotz der aufgeheizten Atmosphäre am Dienstagabend eine sachgerechte Auseinandersetzung hätte geführt werden können“ schreibt Ralf Kiewit abschließend – „Westfalia Kinderhaus hätte damit nichts verloren, dafür sind jetzt viele Sachfragen offen geblieben“.