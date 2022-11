 Regenrückhaltebecken wieder in Form 

Vor allem auch durch die trockenen Sommer der vergangenen Jahre und das zahlreiche Herbstlaub war das Regenrückhaltebecken am Pastorat im Kinderbachtal zuletzt ziemlich verschlammt.

Das konnte vor der nächsten Regenperiode nicht so bleiben. Daher ließ die Stadt jetzt den sogenannten Sandfang ausbaggern. Die vor allem organischen Ablagerungen, die sich dort mit der Zeit angesammelt haben, wurden mit einem Bagger nach und nach entfernt. So konnte das Rückhaltevolumen des Beckens zurückgewonnen und es in seiner Funktion wieder auf den optimalen Stand gebracht werden.

Laut Sigrid Howest vom Amt für Kommunikation der Stadt Münster wird das Regenrückhaltebecken (auch „Absetzbecken“ genannt) regelmäßig, aber stets nach Bedarf, geleert. Zuletzt war dies Anfang September 2017 der Fall.

Ursprung des Öl-Wassergemisches unklar

Die aktuelle Leerung des Regenrückhaltebeckens am Pastorat hat jetzt 300 Kubikmeter Schlamm ergeben. Die Stadt macht auf weitere Nachfrage deutlich, dass die aktuelle Reinigungsmaßnahme nicht damit zusammenhängt, das im Regenrückhaltebecken eine geringe Menge Öl gefunden wurde (wir hatten Mitte November darüber berichtet).

Das Öl befand sich laut der Stadt auf der Wasserschicht auf dem Schlamm. Offenbar kam das Öl aus einem Zuleitungsrohr und ist beim Abpumpen gesichtet worden. Das Umweltamt war deshalb vor Ort und nahm die Untersuchungen auf. Der Ursprung des Wasser-Öl-Gemisches konnte von den Mitarbeitern aber trotz umfangreicher Recherchen nicht mehr ausgemacht werden.

Das Regenrückhaltebecken am Pastorat ist – laut Stadt – nun wieder im optimalen Zustand. Foto: Dirk Anger

Das Regenrückhaltebecken am Kinderhauser Pastorat wurde vor über 25 Jahren gebaut. Und so funktioniert es: Regnet es stark und strömt das Regenwasser von den Straßen und Plätzen ins Kinderbachtal, läuft es am Pastorat zunächst ins Regenklärbecken. Dort wird es langsamer und läuft über eine Kaskade weiter ins Rückhaltebecken. Vor dem Zufluss in den Kinderbach wartet noch ein Schacht mit einer Schutzdrossel.

Gute Sicherheit auch bei Starkregen

Durch diese Verlangsamung wird verhindert, dass zu viel und dreckiges Wasser in den Kinderbach strömt, der in die Wasserzone mündet. Das ist auch wichtig, wenn es zu viel regnet, wie beim Starkregen 2014.