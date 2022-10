Rezepte wecken Lust aufs Kochen

Autorin Christiane Leesker reist seit Jahren für ihre vielgestaltigen Kochbücher durch ganz Deutschland. Jetzt stellte die Münsteranerin in Nienberge ihre ungewöhnlichen und unterhaltsamen Kochbücher vor.

„Liebe geht durch den Magen“, so sagt ein Sprichwort. Aber bevor die Liebe den Magen erreicht, bedarf es einiger Vorbereitungen. Dazu gehören Rezepte, die sich zum Beispiel in Kochbüchern finden. Die sind zwar im Internet-Zeitalter nicht mehr so angesagt, aber immer noch aktuell. Besonders dann, wenn sie liebevoll und amüsant gestaltet werden und die Lust zum Kochen und auch den Appetit wecken. Dafür sorgt Christiane Leesker mit ihren Kochbüchern, die sie beim „Talk im Forum“ einem kleinen, aber sehr interessierten Publikum im Kulturforum Nienberge vorstellte.

Vom Schrebergarten- bis zur Winzerküche

Die studierte Grafik-Designerin arbeitet mit der Food-Fotografin Vanessa Janssen zusammen. Beide haben zahlreiche Kochbücher veröffentlicht. „Ich würde gern einmal ein Kochbuch für eine Wohngemeinschaft machen,“ so habe ihre Kochbuch-Leidenschaft begonnen, erläuterte Leesker.

Entstanden sind unterschiedliche Titel wie das Schrebergarten-Kochbuch oder „Die echte Winzerküche“ und regionale Kochbücher, dabei immer professionell und passend zum Titel illustriert und fotografiert.

Die Rezepte stammen überwiegend von Köchen und aus familiären Überlieferungen. „Selbst ausprobieren“ war natürlich auch angesagt.

Mit oder aus Liebe kochen

Zurück zur Liebe, die durch den Magen geht. Was bedeutet das eigentlich? Na klar, dass man die Liebe und das Leben auch durch gemeinsames Kochen und Essen genießen kann. Dazu passt sehr gut der Titel des ersten Kochbuchs, das Christiane Leesker veröffentlicht hat: „Koch für mich, dann lieb ich dich . . . noch mehr.“ Der Titel lässt allerdings (und vermutlich bewusst) offen, ob „er“ oder „sie“ kochen soll.