7000-Euro-Spende für den Verein Nima‘s

Tannaz Westerberg, Vorsitzende des Vereins Nima‘s (vorne), fand sich in der Roxeler Marienschule ein, um sich bei den Schülern der Klasse 4a für deren Engagement und die große Spende zu bedanken.

Die Spendensumme kann sich sehen lassen: Stolze 7000 Euro kamen beim Sponsorenlauf zusammen, der am letzten Unterrichtstag vor den Osterferien an der Marienschule stattgefunden hatte. Das Geld kommt dem Verein Nima‘s zugute, der sich der Bildungsförderung und Flüchtlingshilfe verschrieben hat. Dessen Vorsitzende Dr. Tannaz Westerberg fand sich jetzt an der Roxeler Grundschule ein, um sich für die Spende zu bedanken.

Dass es zu dem Spendenlauf kam, war fünf Kindern aus der Klasse 4a – Antonia, Finja, Greta, Ida und Marlon – zu verdanken. Sie brachten die Idee in die Kinderkonferenz der Schule ein. Die wiederum beschloss, den Lauf mit der ganzen Schule auf dem Pausenhof zu veranstalten.

Fast 400 Schüler liefen mit

390 Mädchen und Jungen, so Vize-Schulleiterin und 4a-Klassenlehrerin Silke Grabbe, liefen mit, um Geld für den guten Zweck zusammenzutragen. Für die Organisation des Laufs und das Einsammeln des Spendengelds zeichnete die Klasse 4a verantwortlich.

Der münsterische Verein Nima‘s, den Tannaz Westerberg im Dezember 2014 gegründet hat, möchte einen Beitrag zur interkulturellen Bildung und Integration leisten. Dazu gehören zum Beispiel eine adäquate Schulausstattung, die Teilnahme an Schulprojekten und Ausflügen sowie auch Nachhilfe.

Dabei liegt der Fokus auf der Schul- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen aus wirtschaftlich schwachen Familien sowie von Flüchtlingskindern.