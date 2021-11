Alle vier Pfarreigemeinden per Leeze erkundet

In fünf Stunden und 15,5 Kilometern durch vier Gemeinden: Das neue Pastoralteam und die Mitglieder der Pfarrei St. Liudger hatten sich für den Sonntag einiges vorgenommen. Mit dem Rad fuhren sie zu allen vier Kirchen der Pfarrei.

Das neue Seelsorgeteam um Pfarrer Timo Holtmann konnte sich so einen Eindruck von der für sie neuen Pfarrei machen – und mit den Mitgliedern der vier Gemeinden ins Gespräch kommen. Vorgestellt hatte sich das Team – wie berichtet – bereits in der vergangenen Woche, aber auf der Leeze kommt man bekanntermaßen besser miteinander ins Gespräch.

Stärkung folgt eine Kirchenführung

Zum Start der Tour gab es für alle Teilnehmer auf dem Kirchplatz von St. Pantaleon eine Stärkung mit anschließender Kirchenführung durch Gunnar Teske – er schrieb den Kirchenführer für St. Pantaleon. In der Architektur der Kirche könne man bereits mehrere Verbindungen zu den Nachbargemeinden der Pfarrei sehen, erläuterte Teske.

Dann machte der Tross sich auf nach St. Ludgerus in Albachten. Anschließend folgten die St.-Anna-Kirche in Mecklenbeck und St. Stephanus in der Aaseestadt. Auch dort gab es jeweils Kirchenführungen durch Ortskundige.

Pastoralteam ist gut aufgenommen worden

Das neue Pastoralteam startet gut gelaunt in seine neue Aufgabe: Pater Tom freut sich über den „netten, empathischen Empfang“ in der Gemeinde. Auch Angela Bulitta, die neue Pastoralreferentin, ist gut in der Pfarrei angekommen: „Dafür, dass ich erst eine Woche hier bin, habe ich schon viel gesehen.“ Pfarrer Timo Holtmann war bester Laune bei der Fahrradtour, was nicht zuletzt dem guten Wetter zuzuschreiben war.

Kaplan Jonas Hagedorn konnte nicht an der Radtour teilnehmen, da er in seiner ehemaligen Gemeinde verabschiedet wurde.