Annettes Briefe und Lyrik zeigen die Gesichter der Droste

Zum Abschluss des Annette-Jahres 2022 gibt es im Heimatort der Dichterfürstin Annette von Droste-Hülshoff noch einmal eine besondere Veranstaltung: In der St.-Pantaleon-Kirche findet ein Rezitationsabend statt.

Rezitationsabend in St. Pantaleon

Ulla Ludowig (l.) und Caroline Brämswig von der Bücherei St. Pantaleon laden ein zu „Gesichter der Droste“ am 18. November in der St.-Pantaleon-Kirche

„In 100 Jahren möchte ich gelesen werden“ – das war der Wunsch von Dichterfürstin Annette von Droste-Hülshoffs, die zu ihrer Lebenszeit nicht die Würdigung und Anerkennung erfuhr, die ihr in der Rückschau heute zuteil wird.

Dass sie anno 2022 mit ihrem 225. Geburtstag in verschiedenen Festakten über das Jahr geehrt und auch in ihrer heimatlichen Gemeinde Roxel gefeiert wurde, bestätigt ihre Vorahnung und hätte sie sicherlich erfreut.

Die Bücherei St. Pantaleon hatte – wie berichtet – bei den Veranstaltungen den Auftakt gemacht mit „Briefe an Annette“ von Hermann Mensing. Nun wird es zum Abschluss des Jubiläumsjahres, ebenfalls unter der Regie der Bücherei, am Freitag (18. November) um 20 Uhr einen Abend in der St.-Pantaleon-Kirche geben: „Gesichter der Droste“.

Im Taufbuch ist die Dichterin eingetragen, und sie ist auch durch die in der Kirche hängende, gemeinsam mit ihrer Schwester Jenni gestickte Schützenfahne präsent. Die Bücherei entschied sich für diesen zur ihrer Würdigung passenden Rahmen.

Die versierte Rezitatorin Marion Bertling, Dozentin am Institut für Rhetorik an der WWU, wird aus Briefen und Lyrik der Dichterin vortragen. Welche Ereignisse haben Annettes Leben geprägt? Und wie hat sie diese in ihrem Werk verarbeitet?

Dabei soll der Brückenschlag von einer adeligen Dame, deren Leben von strengen Regeln bestimmt war, zu den Menschen von heute gelingen.

Caroline Brämswig vom Bücherei-Team wird dazu sechs eigene Bilder ausstellen, die Porträts der Dichterfürstin in unterschiedlichem Lebensalter zeigen.