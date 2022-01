Bei einem Zirkuslehrgang an der Roxeler Reitschule lernen Pferde kleine Tricks, die man sonst nur aus der Manege kennt. Doch eigentlich steht etwas anderes im Fokus: Die optimale Kommunikation mit dem Tier.

Zirkuslehrgang in Roxeler Reitschule

Sitz, Platz und Apportieren – das sind nicht nur Dinge, die Hunden beigebracht werden können. Auch Pferde lernen gerne Tricks und haben oft viel Spaß an der Sache. Spanischer Schritt, auf ein Podest klettern, sich artig verbeugen oder Powackeln – mit Zirkuslektionen können Mensch und Pferd das Publikum begeistern. In der Reitschule Hipp-Fun findet am 22. und 23. Januar (Samstag/Sonntag) ein Zirkuslehrgang mit Heidrun Hafen statt.

Shows und Pferdemusicals

Heidrun Hafen bildet seit vielen Jahren Pferde und auch die dazugehörigen Menschen aus. Sie begeisterte mit ihren Vierbeinern schon bei vielen Shows und Pferdemusicals ein großes Publikum. Ihr geht es in erster Linie um die perfekte Kommunikation zwischen Mensch und Tier. „Ich lege Wert auf eine positive Grundeinstellung und die Bereitschaft, das eigene Handeln immer wieder zu hinterfragen und im Sinne des Pferdes zu optimieren“, sagt Hafen über sich selbst. Die Kursusleiterin ist ausgebildete Trainerin und Absolventin des TuT Hannover, der Schule für Tanz, Theater und Clownerie.

Der Kursus richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene und beinhaltet theoretische und praktische Einheiten. Auch ohne Pferd ist eine Teilnahme als Zuschauer möglich.

Beim Lehrgang gilt die 2G-Plus-Regel (geimpft oder Genesen plus negativem Corona-Test). Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Internetseite der Reitschule.