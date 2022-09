Bau neuer Aa-Brücke soll „schnellstmöglich“ erfolgen

Stimmt die Bezirksvertretung dem Vorhaben zu, dann soll in diesem Jahr geplant und zu einem späteren – derzeit allerdings noch nicht genau feststehenden – Termin gebaut werden: Das Amt für Mobilität und Tiefbau will die abgängige und gesperrte Aa-Brücke Ramertsweg / Bredeheide durch ein neues Brückenbauwerk ersetzen. Viele, insbesondere in Roxel und in Gievenbeck, dürften sich darüber freuen. Allerdings wird sich so mancher auch sehnlichst wünschen, dass möglichst zügig Ersatz geschaffen wird, schließlich ist die Brücke als wichtiger Bestandteil des schnellen Verbindungswegs zwischen den Stadtteilen bei Radlern und Fußgängern recht beliebt.

