Beach-Boys in der Sekundarschule

Das Konzert des Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr begeisterte die Zuhörenden von Beginn an. „Ich habe mich über die Einladung gefreut, aber dass es so toll wird, war mir nicht klar“, sagte sogar die Bürgermeisterin Maria Winkel.

Der Dirigent des Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr heißt Peter Michael Westhoff. Den Song, mit dem er sich auf die Stelle beworben hatte, gab es während des Konzerts in der Aula der Sekundarschule Sentrup ebenfalls zu hören.

„Verdammt lang her“ war es, das letzte Konzert des Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr. Unter diesem Motto stand daher auch sein Jahreskonzert in der Aula der Sekundarschule Sentrup. Mit nur eineinhalb Monaten Vorlauf stellte das Musikkorps am vergangenen Samstagabend ein Konzert auf die Beine, das die Zuhörenden vom ersten Stück an begeisterte.