„Bürger fühlen sich gut aufgehoben“

In Roxel eine feste Adresse und bei den Bürgerinnen und Bürgern offenbar recht beliebt: die Bezirksverwaltung West. Leiterin der städtischen Einrichtung am Pantaleonplatz ist Stefanie Remmers.

Fast jeder in Münsters Westen wird sich schon einmal oder auch mehrmals in den Amtsstuben am Pantaleonplatz eingefunden haben: Die Bezirksverwaltung West ist eine vielfrequentierte und offenbar auch beliebte Adresse. Bei einem Ranking der bestbewerteten Behörden Deutschlands, das der Verbraucherschutzverband Berlin/Brandenburg im vergangenen Jahr durchführte, schaffte es die Bezirksverwaltung mit 71 Bewertungen und 4,5 Sternen im Durchschnitt glatt auf den zehnten Platz. Was die Gründe dafür sein könnten, erläutert Stefanie Remmers, Leiterin der Bezirksverwaltung, im Interview.